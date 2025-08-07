Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ümit Aktan için Başsağlığı Mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bak, Aktan'ın vefatını duyduğu için derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.
Bak, mesajında "Spor basınımızın değerli isimlerinden Ümit Aktan'ın vefat haberini teessürle öğrendim. Merhum Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve medya camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor