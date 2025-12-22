Haberler

Bakan Bak'tan dünya şampiyonu olan milli satranççılara tebrik mesajı

Bakan Bak'tan dünya şampiyonu olan milli satranççılara tebrik mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da gerçekleştirilen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4 altın madalya kazanarak toplamda 8 madalya elde eden milli sporcuları tebrik etti. Bakan Bak, Türkiye'nin spor turizminde cazibe merkezi olduğunu vurgulayarak, organizasyona başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da düzenlenen Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazanan milli satranççıları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Türkiye, 33 ülkeden 314 sporcunun yarıştığı Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4'ü altın olmak üzere toplam 8 madalya kazandı. Milli sporculara tebrik mesajı yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin uluslararası arenalarda gösterdiği kabiliyetle her mecrada başarıya ulaştığını ve bu başarıyı sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

"Ülkemiz, spor turizminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir"

Dünyanın dört bir yanından yetenekli sporcuların bir araya geldiği bu organizasyonda kazandığı başarılardan ötürü milli satranççılarla gurur duyduğunu aktaran Bakan Bak, "Dünyada spor turizminin önemli kentlerinden biri olan Antalya'mızda yapılan Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nda 4 dünya şampiyonluğu kazanan ve organizasyonu toplamda 8 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı kutluyorum. Hızlı kategorisinde; U9 kızlar birincisi Defne Özer, U13 birincisi Ali Gür, U15 ikincisi Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş ve U13 üçüncüsü Baver Yılmaz ile yıldırım kategorisinde; U17 birincisi Büyükusta Ediz Gürel, U15 birincisi Yağız Kaan Erdoğmuş, U11 üçüncüsü Ali Poyraz Uzdemir ile U9 kızlar üçüncüsü olan Elif Eren'in başarısı bizleri mutlu etti. 33 ülkeden 314 sporcunun yarıştığı şampiyonaya başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Uluslararası spor organizasyonları düzenleme kabiliyetiyle dünyada örnek olarak gösterilen ülkemiz, spor turizminde bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Dünyanın dört bir yanından yetenekli genç sporcuların bir araya geldiği, Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası'nın başarıyla düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
title