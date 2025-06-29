Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Sabri Ugan İçin Başsağlığı Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı. Ugan'ın Türk sporuna katkılarına değinen Bakan Bak, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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