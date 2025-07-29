Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Ertuğrul Doğan'a Tebrik

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti ve önceki başkan Ali Koç'a teşekkür etti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurulu sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulüpler Birliği Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ı tebrik ediyorum. Bu yeni dönemde Ertuğrul Doğan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkanlık görevini devreden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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