Bakan Bak'tan milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milano-Cortina 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında mücadele etmeye hak kazanan milli sporcular İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında "İtalya'da 6-22 Şubat tarihlerinde yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayaklı koşu branşında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan kadınlarda İrem Dursun ve erkeklerde Abdullah Yılmaz'ı kutluyorum. Milli sporcularımıza 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. İrem Dursun ve Abdullah Yılmaz'ın elde ettiği başarıda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.