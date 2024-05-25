Gençlik ve Spor Bakanı Fenerbahçe Göksel Çelik'i Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Göksel Çelik'i tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Göksel Çelik ve Beşiktaş tekerlekli sandalye basketbol takımları, basketbolseverlere heyecan verici bir final serisi yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 82-71 mağlup ederek play-off serisini 2-1'e getirip ligi şampiyon tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum."