Gençlik ve Spor Bakanı Bak'tan Esporculara Kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci olan sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde finalde mücadele ederek ikinci olan Aurora Gaming'i kutluyorum. Türk Espor'unu en iyi şekilde temsil eden oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA