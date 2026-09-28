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Gençlik ve Spor Bakanı Bak, satranç olimpiyatında gümüş kazanan Erdoğmuş'u kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Özbekistan'ın Semerkant kentindeki 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, 15 yaşındaki Büyükusta'nın başarılarının devamını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanan Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen 46. FIDE Satranç Olimpiyatı'nda açık kategoride çıktığı 10 maçta yenilgi almayan ve 8 puanla 1. masada ikinci olarak gümüş madalya kazanan Yağız Kaan Erdoğmuş'u yürekten kutluyorum. Son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla dünya satrancının üst sıralarına doğru hızlı yükselişini sürdüren milli sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Satranç Olimpiyatı'nda gümüş madalya kazanarak kariyerine yeni bir zafer daha ekleyen 15 yaşındaki Büyükustamız Yağız Kaan Erdoğmuş'un başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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