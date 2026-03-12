Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği finallerini izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki Okul Sporları Basketbol Gençler Türkiye Birinciliği'nin final maçlarını seyretti.

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında 738'i erkek ve 296'sı kız 1034 okul takımının katılımıyla düzenlenen turnuvada mahalli, grup ve yarı final yarışma aşamalarını tamamlayan 8 erkek ve 8 kız takımı İstanbul'da düzenlenen Basketbol Gençler A Türkiye Birinciliği'ne katıldı.

Küçükçekmece Ata Sporları Merkezi'nde 8-11 Mart'ta yapılan maçlarının ardından erkeklerde İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, kızlarda ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi ve İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi finale yükseldi.

Turnuvanın şampiyonları Başakşehir Spor Kompleksi'ndeki final maçlarında belli oldu. Final müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ile yaklaşık 4 bin genç sporsever izledi.

Günün ilk maçı erkekler finali oldukça çekişmeli geçti. Dördüncü periyotta üstünlük birkaç kez el değiştirse de son bölümde maçı koparan İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi, 82-72'lik skorla şampiyonluğa ulaştı. İstanbul Özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesi ikinci olurken İzmir Özel Karşıyaka Çarşı Anadolu Lisesi üçüncü, Özel Ankara Çözüm Koleji Anadolu Lisesi ise dördüncülüğü aldı.

Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını Bakan Bak, ikinciye İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, üçüncüye belediye başkanı Kartoğlu, dördüncüye ise Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği verdi.

Kızlarda ise Ankara Özel Arı Anadolu Lisesi'ni 69-58 yenen İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi şampiyon oldu. Turnuvayı Ankara Özel Tema Anadolu Lisesi üçüncü, İstanbul Özel Kuzey Anadolu Lisesi dördüncü bitirdi.

Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan İstanbul Özel Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile kızlarda kupayı kaldıran İstanbul Özel Beylikdüzü Okyanus Anadolu Lisesi, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) faaliyet programında yer alan, 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde yapılacak Dünya Liseler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bakan Bak: "Türk sporunun nerelere geldiğini gösteren heyecanlı final maçı oldu"

Ödül töreninin ardından konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, oynanan final maçındaki heyecanın Türk sporunun geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Türkiye'de basketbolun çok sevildiğini belirten Bakan Bak, "Çok güzel bir final müsabakası izledik. Tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz. Onlara destek veren öğretmenlerine, okullarına ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Türk sporunun nerelere geldiğini gösteren heyecanlı final maçı yapıldı. Muhteşem bir salonda, muhteşem bir seyirci ve muhteşem gençlerimizle Türk sporu zirveye doğru yürüyor." diye konuştu.