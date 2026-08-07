Pentatlonda olimpiyat madalyası hedefi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Modern pentatlonumuz olimpiyatta madalya alacak potansiyele geldi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Büyükler Modern Pentatlon Şampiyonası kapsamında Burhan Felek Spor Kompleksi'ne gelerek inceleme ve değerlendirmelerde bulundu.

"Modern pentatlonumuz olimpiyatta madalya alacak potansiyele geldi"

Burada açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Bu Avrupa Şampiyonası, Türkiye tarihinde ilk defa ülkemizde yapılan bir organizasyon. Bunun en büyük özelliklerinden biri de 2027 Avrupa Oyunları'nın bir provası olması. Avrupa Şampiyonası'nda sporcularımızı da hep birlikte takip ediyoruz, finallerimiz var. 22 ülke ve 153 sporcunun katıldığı bir organizasyonda bir aradayız. Modern pentatlon ülkemizin madalya umutlarının en çok yaşandığı branşlardan biri. İlke'yi (Özyüksel) zaten biliyorsunuz; olimpiyatlarda hep bir noktaya kadar getirip son anda madalya umudunu kaybettiğimiz bir dönem yaşadık. Ama inanıyoruz ki bu provalar, buradaki organizasyon ve 2027 Avrupa Oyunları'ndan sonra olimpiyatta da modern pentatlonumuz büyük başarılar elde edecek. Bu branşımız olimpiyatta madalya alacak potansiyele geldi" şeklinde konuştu.

"İnşallah yarın bu salonda İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcularımız olacak"

Bakanlık olarak tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Yerlikaya, "Federasyonumuz da bu konuda gayret içerisinde çalışıyor. Bakanlık olarak bizler de modern pentatlonumuza tüm imkanlarımızı seferber ettik. Biliyorsunuz sporu seven, sporun her alanına hizmet eden, yatırım yapmaktan çekinmeyen ve bizim yolumuzu açan bir liderimiz, Cumhurbaşkanımız var. Bu anlamda da başarılıyız. Bugün yarı finaller var, yarın da finallerimiz gerçekleştirilecek. İnşallah yarınki finallerimizde bu coşkuyla, tribünlerdeki binlerce vatandaşımızla birlikte bu onuru ve şerefi yaşayacağız. Yarın bu salonda İstiklal Marşı'mızı okutacak sporcularımız da olacak. Bizim umudumuz ve hedeflerimiz büyük. Tek bir branş değil, tüm branşların hepsinde büyük hedef ve umutla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız, çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen hocalarımıza, federasyonumuza, il ve ilçe müdürlüklerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Serhat Aydın: "2028 Los Angeles Oyunları'nda madalya alacağız"

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın ise 2006 yılında kurulan genç bir federasyon olduklarını belirterek, "Hızlı bir şekilde gelişen bir yapımız var. İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda da madalya alacak bir federasyon olacağız. Buradan Bakanımıza da söz veriyoruz. Bundan sonraki süreçte 2027 Avrupa Oyunları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı