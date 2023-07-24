Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Tunceli'ye ziyaret gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tunceli'ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Eminoğlu, Vali Mehmet Ali Özkan ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve spor tesislerini gezdi.