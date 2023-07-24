Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Tunceli'ye ziyaret gerçekleştirdi
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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Tunceli'ye gelerek çeşitli temaslarda bulundu. Eminoğlu, Vali Mehmet Ali Özkan ile görüşerek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve spor tesislerini gezdi.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tunceli'ye geldi.
Eminoğlu, Valilik binasına gelişinde Vali Mehmet Ali Özkan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci tarafından karşılandı.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Eminoğlu, Vali Özkan ile görüşerek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Ziyaret sonrası Özkan, Eminoğlu'na "Zülfikar" hediye etti.
Eminoğlu, daha sonra ildeki spor tesislerini gezdi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Spor