Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2028 Los Angeles hedefini açıkladı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "2028 Los Angeles'ta toplamda 18-20 madalyadan aşağı alacağımızı düşünmüyorum." dedi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nı takip eden ve milli sporculara destek olan Hamza Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yardımcısı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın spora vermiş olduğu destekle Türk sporunun büyük bir mesafe katettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu başarılar bir günde olmadı. Bu başarılar, AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu ilgi, altyapı çalışmalarımızla geldi. Eskiden sporcular, ailenin isteğiyle sevgisiyle sporcu oluyordu. Bugün bir sistem var. Sistem sporcuları koruyor ve yetiştiriyor. Bu ay aynı zamanda halterde de başarılar geldi. Muhammed Furkan ve Yusuf Fehmi altın madalya aldı. Muhammed'in olimpiyatta da altın madalya alacak potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Geçmişe bir dönelim, spor tarihimizde Türkiye'nin madalya deposu sadece güreşti. Sonra Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu'yla halter de buna katıldı. Şimdi tüm branşlarda madalya hedefimiz var. Olimpik branşların en az 20'sinde madalya iddiamız var. Bunlar uzun zamanlı çalışmaların, yatırımların meyvesi. Bazı branşlarda başarı bizim için hayaldi. Şimdi madalyalar alıyoruz. 2028'de toplamda 18-20 madalyadan aşağı alacağımızı düşünmüyorum."

Paralimpik branşlardaki başarılara da dikkati çeken Yerlikaya, "Eskiden paralimpik branşlar tek federasyona bağlıydı. Tek başkan altında 20 branş oluyordu, çoğuna hizmet gitmiyordu. Biz bir kısmı hariç bütün engelli federasyonları ana branşı olan federasyonlara bağladık. Cumhurbaşkanımızın ferasetiyle bu bağlantıyı yaptıktan sonra, madalya sayımız çok çok arttı." diye konuştu.

"Rıza Kayaalp sevince boğdu"

Hamza Yerlikaya, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar alındığını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle Grekoromen Güreş Milli Takımımızın Avrupa ikinciliğini tebrik ediyorum. Rıza Kayaalp kardeşimizin büyük başarısı tüm Türk coğrafyasını ve İslam alemini sevince boğmuştur. İnşallah eksik olan olimpiyat altınını da 2028 Los Angeles'ta elde eder. Sporcularımız iyi hazırlanmış. Kadınlarımızın da finalleri olacak. İnşallah bugün de 2 altın alırız. Kadınlardan 4 altın çıkarsa büyük bir başarı elde etmiş oluruz. Serbest güreşçilerimiz de aynı mücadele gösterecektir."

Uzun zamandır yapılan yatırımların meyvelerini aldıklarının altını çizen Yerlikaya, bütün branşlara eşit fırsatlar verdiklerini belirtti.

Sporcuları yurt içi ve dışında yalnız bırakmamaya çalıştığını ifade eden Yerlikaya, "Bu görevler bize emanet. Emanet üzerimizde olduğu sürece sonuna kadar sahip çıkacağız. Hedefimiz büyük başarılara imza atmak. Karınca misali bu yolda devam edeceğiz. Önümüze zorluklar çıkacak. Uluslararası federasyonlar tarafından da engeller olabiliyor bazen. Her şeye rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.