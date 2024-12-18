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Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı ODTÜ'de Gerçekleşti

Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı ODTÜ'de Gerçekleşti
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin politika süreçlerine katkısını artırmak amacıyla ODTÜ'de 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı' düzenledi. 1000 gencin katıldığı etkinlikte, 11 başlık altında grup çalışmaları yapılarak somut eylem önerileri geliştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen ' Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı', gençlerin politika geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlamak amacıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Öğrenci kulüpleri, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler, gençlik politikalarına yön vermek amacıyla bir araya geldi. Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen çalıştaylar kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen önemli etkinliğe, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ve bakanlık yetkilileri katıldı. 1000 gencin aktif katılımı ile 11 farklı başlıkta grup çalışmaları gerçekleştirildi. Bu katılımcılar, hedefler ve somut eylem önerileri geliştirerek, ülkemizin gençlik politikalarının şekillenmesine katkıda bulundu. Yoğun ilgi ve verimli tartışmalar, gençlerin politika süreçlerinde ne denli etkin bir rol üstlendiklerini bir kez daha ortaya koydu.

11 başlık altında çözüm önerileri geliştirildi

Çalıştay, iki ana oturumdan oluştu. Salon programında, katılımcılara politika sürecinin ve çalıştay yönteminin detayları aktarıldı. Açılış konuşmalarının ardından gençlerin görüşlerinin alındığı istişare oturumları düzenlendi. Programın ikinci bölümünde ise katılımcılar, 11 başlık altında grup çalışmalarına katılarak, gençlik politikaları için somut hedefler ve eylem önerileri geliştirdi.

Görüşler elektronik formla da toplandı

Atölye programlarına katılamayan gençler veya farklı bir şekilde katkı sunmak isteyenler için özel olarak hazırlanan elektronik formla da herkesin çalıştaya katkıda bulunması sağlandı. Çalıştay alanında paylaşılan form bağlantısı ve karekodlar ile gençler, görüşlerini kolaylıkla iletti.

Gençler, geleceğin politikalarına yön veriyor

Kayıt sürecinde herhangi bir seçim yapılmaksızın, formu dolduran herkesin bireysel veya bir kurum adına katılım sağladığı etkinlik, gençlerin politika yapım süreçlerine katılımında önemli bir adım olacak. Gençlerin söz sahibi olduğu bu çalıştaylar, ülkemizde gençlik politikalarının daha etkin ve kapsayıcı bir şekilde şekillenmesine imkan tanıyacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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