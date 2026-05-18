Denizli'de 19 Mayıs Coşkusu: 120 Metrelik Bayrak Kortejle Taşınacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan Gençlik Haftası, il merkezi ve ilçelerde birbirinden farklı programlarla devam ediyor. 19 Mayıs'ta yapılacak kortejde 120 Metrelik Türk Bayrağı gençler tarafından elden ele taşınacak.

Gençlik Haftası kapsamında Denizli genelinde farklı branşlarda sportif turnuvalar yapılıyor. Tenis, Hentbol, Halter, Bilardo, Badminton, Hemsball, Bocce, Eskrim, Boks, Atıcılık, Dart, Okçuluk, Floor Curling, Satranç, Masa Tenisi branşlarında düzenlenen organizasyonlarda sporcular yarıştı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin hazırladığı el emeği eserler, Kampüs Amfi Park'ta açılacn sergide 11.00–17.00 saatleri arasında vatandaşlarla buluştu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi kutlama programı ilk olarak 19 Mayıs Salı günü saat 09.30'da Valilik Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayacak. Saat 10.00'da ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapılacak. Valilik önüne kadar sürecek yürüyüşe protokol üyeleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar eşlik edecek. Kortejde gençler, 120 metre uzunluğundaki Türk Bayrağını elden ele taşıyacak.

19 Mayıs kutlamaları saat 10.30'dan itibaren Valilik önünde devam edecek. Kutlama programında sporcuların hazırladığı 19 Mayıs özel koreografisi sahnelenecek. Halk oyunları gösterileri, şiir dinletileri, gençlik konuşmaları, sporcuların gösterileri ve başarılı sporcular için ödül töreni yapılacak.

'Türkiye'nin gücü gençlerimize güveniyoruz'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın heyecanını gururla yaşadıklarını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"19 Mayıs'ın 107. yıl dönümünü milletçe birlikte kutlayacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamlı günün gençlere armağan edilmesi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize verilen değerin en önemli göstergesidir. Gençlerimizin enerjisi, dinamizmi ve kararlılığı ülkemizin güçlü yarınlara ulaşmasındaki en büyük gücümüzdür. Gençlerimizin eğitimine, gelişimine ve toplumsal hayata aktif katılımına büyük önem veriyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." - DENİZLİ

