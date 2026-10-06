Gençlerbirliği yönetimi Metin Diyadin'in istifasını kabul etti

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE teknik direktör Metin Diyadin'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada deneyimli teknik adamın ayrılık talebinin onaylandığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin'in istifa kararında ısrarcı olması üzerine yönetim kurulumuz, hocamızın görevinden ayrılma talebini kabul etmiştir. Yönetim kurulumuzun tüm değerlendirme ve kararlarında Gençlerbirliği'nin menfaatleri esastır. Metin Diyadin'e görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı