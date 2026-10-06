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Gençlerbirliği yönetimi Metin Diyadin'in istifasını kabul etti

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Gençlerbirliği yönetimi Metin Diyadin'in istifasını kabul etti
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Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in istifa kararında ısrarcı olması üzerine yönetim kurulu, deneyimli teknik adamın ayrılık talebini kabul etti. Kulüp açıklamasında Diyadin'e katkıları için teşekkür edilerek bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE teknik direktör Metin Diyadin'in istifası yönetim kurulu tarafından kabul edildi.

Başkent ekibinden yapılan yazılı açıklamada deneyimli teknik adamın ayrılık talebinin onaylandığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin'in istifa kararında ısrarcı olması üzerine yönetim kurulumuz, hocamızın görevinden ayrılma talebini kabul etmiştir. Yönetim kurulumuzun tüm değerlendirme ve kararlarında Gençlerbirliği'nin menfaatleri esastır. Metin Diyadin'e görev süresi boyunca kulübümüze ve takımımıza sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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