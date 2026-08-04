Gençlerbirliği Düzce'de Çift İdmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Düzce'deki kampında günü çift idmanla tamamladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde taktik, şut ve dar alanda pas çalışmaları yapan kırmızı-siyahlılar, yarın Arca Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına kamp yaptığı Düzce'de devam etti.
Kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde günü çift idmanla tamamladı.
Teknik direktör Metin Diyadin gözetiminde gerçekleştirilen idmanlarda futbolcular, taktik, şut ve dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.
Başkent temsilcisi, yarın aynı tesiste yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bir diğer Süper Lig ekibi Arca Çorum FK ile hazırlık maçı yapacak.
Kaynak: AA