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Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

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Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.

Başkent ekibi, günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak. Gençlerbirliği, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA
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