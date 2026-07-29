Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Düzce'de kamp yapan Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlılar, Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sabah saatlerinde salon çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, ağırlık ve kuvvet antrenmanlarıyla da güç depoladı.
Başkent ekibi, günü akşam yapacağı saha antrenmanıyla tamamlayacak. Gençlerbirliği, 6 Ağustos'ta sona erecek Düzce kampının ardından yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.
Kaynak: AA