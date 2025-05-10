Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
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Gençlerbirliği, Yeni Malatya'yı 5-0 Mağlup Etti

Gençlerbirliği, Yeni Malatya'yı 5-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 yenerek ligi 2. sırada tamamladı ve Süper Lig'e yükselmeyi başardı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Süleyman Bahadır, Esra Arıkboğa, Serdar Soydan

Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor : Erhan Açıkgöz (Dk. 46 Çınar Yıldızlı), Yiğit Ulaş, Enes Savucu, Alperen Arslan, Ömer Çağrı Ataş (Dk. 61 Mehmet Veysi Yılmaz), Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Halil İbrahim Atcı (Dk. 71 Ekrem Anuk), Murat Şamil Güler (Dk. 70 Kemalcan Esen), Umut Taniş, Eymen Avcı (Dk. 46 Muhammet Emir Ulusoy), Osman Katipoğlu

Gençlerbirliği : Erhan Erentürk, Etebo (Dk. 41 Rahman Buğra Çağıran), Metehan Mimaroğlu, Samed Onur, Popa (Dk. 46 Leo Gaucho), Nalepa, Zuzek, Hanousek (Dk. 67 Oğuzhan Berber), Fıratcan Üzüm, Amilton (Dk. 67 Sami Gökhan Altıparmak), Sinan Osmanoğlu (Dk. 76 Taha Atay)

Goller: Dk. 2 ve 9 Popa, Dk. 50 Sinan Osmanoğlu, Dk. 63 Leo Gaucho, Dk. 88 Gökhan Altıparmak ( Gençlerbirliği )

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği, puanını 68 yükselterek ligi 2. sırada bitirdi ve Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e direkt yükselen ikinci takım oldu.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Spor
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