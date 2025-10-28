Gençlerbirliği, Volkan Demirel ile Anlaştı
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırarak Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
"Kulübümüz, profesyonel futbol A takım teknik direktörlüğü için Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve ekibine hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz"
Volkan Demirel ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını duyuran başkent ekibi, 29 Ekim 2025 Çarşamba (yarın) günü saat 16.00'da kulüp binasında imza töreni düzenleyecek.