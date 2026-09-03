Gençlerbirliği, Orakpo'yu Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.

OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA