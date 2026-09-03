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Gençlerbirliği, Orakpo'yu Kiraladı

Gençlerbirliği, Orakpo'yu Kiraladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, OGC Nice forması giyen Nijeryalı santrfor Victor Orakpo'yu transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre kırmızı-siyahlı kulüp, 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda Fransa Ligue 1 takımlarından OGC Nice ile anlaşmaya vardı.

OGC Nice, Montpellier ile AS Nancy'de forma giyen Orakpo, geçen sezon Ligue 2 ve kupada 26 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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