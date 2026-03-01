Haberler

Trendyol Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u konuk etti. İlk yarıda her iki takımda gol bulamayarak 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gitti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, Kayserispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık berabere sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

22. dakikada Kayserispor'un orta alanda kaptığı top sonrası sağ kanattan gelişen hücumunda Makarov, sol ayağının dışıyla orta açtı. Ön direkte Miguel Cardoso'nun dokunuşu sonrası kaleci Velho'nun çeldiği top direkten döndü. Ardından Mane yakın mesafeden meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi.

25. dakikada Gençlerbirliği'nin Metehan'la sağ taç çizgisi önünden kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine gelen topa Thalisson kafayı vurdu. Kaleci Bilal, üzerine gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

44. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan gelişen hızlı atağında Miguel Cardoso'nun ortasında kale yakınında vuruş yapmaya hazırlanan Chalov'dan önce Goutas araya girdi ve atağı önledi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Murat Şener

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Cihan Çanak, Göktan Gürpüz, Tongya, Traore, Metehan Mimaroğlu

Yedekler: Erhan Erentürk, Onyekuru, Samed Onur, Koita, Hanousek, Diabate, Varesanovic, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Levent Şahin

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswill, Ramazan Civelek, Benes, Bennasser, Mane, Makarov, Miguel Cardoso, Chalov

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Onugkha, Mendes, Mather, Burak Kapacak, Furkan Soyalp, Görkem Sağlam, Nurettin Korkmaz, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Sarı kartlar: Mane (Kayserispor), Tongya (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

