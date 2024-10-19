Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı

Gençlerbirliği ve Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanan maçta Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Djite ve Lovriç'in golleri dikkat çekti.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Gradel'in vuruşunu kaleci Erhan meşin yuvarlak kornere çeldi.

28. dakikada Cassubie'nin penaltı noktasına doğru ortasında yerden seken topa vuran Lovriç meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 0-1

42. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan ortasında Alperen'in ceza sahası içindeki vuruşunda meşin yuvarlağın Traore'nin eline çarpması sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu, VAR'a gitti ve penaltı noktasını gösterdi.

45+1. dakikada penaltıda topun başına başına geçen Djite, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

61. dakikada Rahman Buğra ceza sahası içine ortasında savunmadan seken topta kaleciyle karşı karşıya kalan Djite'nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

83. dakikada Metehan'ın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Yatabere'nin kafa vuruşunda kaleci Erhan meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Erkan Akbulut, Yusuf Bozdoğan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Oğuzhan Berber, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Zuzek, Mikail Okyar, Etebo (Jimmy Durmaz dk. 78), Ensar Kemaloğlu (Sami Gökhan Altıparmak dk. 86), Rahman Buğra Çağıran (Mete Kaan Demir dk. 78), Metehan Mimaroğlu (Nalepa dk. 86), Djitte (Yatabare dk. 72)

Yedekler: Orkun Özdemir, Samed Onur, Çağrı Fedai, Aosman, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Recep Karatepe

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Mehmet Murat Uçar (Alaettin Batuhan Tur dk. 90+3), Uğur Adem Gezer, Ndoubena, Alberk Koç (Sinan Kurt dk.56), Cassubıe, Traore (Oktay Aydın dk. 56), Lourenço, Lovriç (Doğan Can Davas dk. 72), Ömer Bayram, Gradel

Yedekler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Serkan Odabaşoğlu, Çekdar Orhan, Mehmet Yeşil, Yakal Taylan

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Goller: Djite (dk. 45+1) (Gençlerbirliği) Lovriç (dk. 28) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Ensar Kemaloğlu, Metehan Mimaroğlu, Zuzek (Gençlerbirliği), Lourenço, Alberk Koç, Lovriç, Traore, Uğur Adem Gezer (Amed Sportif Faaliyetler) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Trendyol 3-sayfa Futbol Spor

Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler

 Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Harun bebeğin hikayesi kahretti

Bebek katili çetenin mağduru aileler ortaya çıkmaya başladı: Acılı baba isyan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok? Celta Vigo- Real Madrid maçı ne zaman? Celta Vigo- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Barış Alper neden yok? Antalyaspor- Galatasaray maçında Barış Alper neden oynamıyor? OSIMHEN NEDEN YOK? Antalya- Galatasaray maçında Osimhen neden oynamıyor? ANTALYASPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE | Antalyaspor Galatasaray maçı şifresiz, HD, kesintisiz izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.