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Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u 2-1 Mağlup Ederek Kritik Bir Galibiyet Aldı

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetin önemini vurguladı. Kalecinin önemli kurtarışlarıyla maçı sonuna kadar bırakmadıklarını belirten Eroğlu, takımın hedeflerinin süper lig olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Ümraniyespor müsabakasının ardından, "Kalecimiz bugün önemli kurtarışlar yaptı. Biz de yaptığımız hamleler, oyuncu değişiklikleri formasyon değişiklikleri ile maçı sonuna kadar bırakmadık. Son bölümde de olsa çok değerli bir başarı bizim için" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Üstteki takımların puan kaybetmesi bizim açısından çok gergin bir maç olmasına sebep oldu. Karşımızda fizik kalitesi iyi bir takım vardı. Taktik koordinasyonu iyi bir takım vardı. Bazen savunmada kalmak durumunda kaldık. Mağlup duruma düştük. Bazen böyle durumlar yaşanır. Mağlubiyet yaşarsın. Olur böyle şeyler. Kalecimiz bugün önemli kurtarışlar yaptı. Biz de yaptığımız hamleler, oyuncu değişiklikleri formasyon değişiklikleri ile maçı sonuna kadar bırakmadık. Son bölümde de olsa çok değerli bir başarı bizim için. Tabii ki ilk iki hedefinde üç puan çok değerliydi. Öyle bir an yaşıyoruz ki iki gün sonra Karagümrük maçına gideceğiz. O bizim için bir final niteliğinde. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten son ana kadar bırakmadılar. Taraftar desteğimiz de hep bizimle birlikteydi. Geldiğimizde takım 13. sıradaydı şimdiyse geldiğimiz nokta müthiş. Bunun sonucunun Süper Lig olacağını düşünüyorum. Galibiyeti, maça gelen taraftarımıza, yönetim kurulumuza, başkanımıza ve tüm Ankaralılara armağan etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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