Trabzonspor maçının ardından / Metin eklendi

SÜPER Lig'in 17'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'un oyuncu kalitesi anlamında ligde sürekliliği olan takımlardan biri olduğunu kaydeden Metin Diyadin, "Onun için çok doğru oynamamız gerekiyordu. Gençlerbirliği ilk kez 3'lü orta saha oynadı. Tonya'yı içeri alarak fiziksel üstünlük sağlayacağımızı da düşünüyorduk, Trabzonspor'un orta sahasına. Nitekim de öyle oldu. Özellikle 2'inci bölgede baskı yaparak kazandığımız toplarla da 2 kanadımızın da boşa çıkacağını düşünüyorduk. Rakibin beklerinin çok öne çıkacağını bildiğimiz için ki nitekim de öyle oldu. Özellikle kontratlarda çok fazla yakaladık. Oyuncuları, bunu birebir isteyerek yaptıkları için de tebrik ediyorum. Gençlerbirliği'nin yaşadığı son 4 aydaki 3 başkan, 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber de bu galibiyet, camia adına çok anlamlı ve güzel oldu" diye konuştu.

'MEVCUT BÜTÇEYLE TRANSFER ZOR'

Gençlerbirliği'nin devre arasındaki transfer politikasının nasıl şekilleneceği konusunda açıklama yapan Diyadin, "Mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken transfer biraz zor görünüyor. Bir iki tane yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Takımda hem yabancı oyuncu boşalması lazım hem de işin ekonomik tarafı var. Zaten biz böyle feda dönemlerinde geliyoruz takımın başına. Camiamız için de elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah süreç istediğimiz gibi devam eder. Ama oyun olarak gerçekten bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

FATİH TEKKE: BİZE YAKIŞMADI

Mağlubiyetin ilk nedeninin takımdaki eksikler olduğunu ifade eden Fatih Tekke, Hepimizin adına üzücü bir akşam. Yediğimiz goller, sayısı, adedi, yaptığımız hatalar, sebepleri tartışılabilir. Onların galibiyetine de gölge düşürmek istemem. Bence iyi oynadılar. Duran toplardan bugün nasipliydiler. Hemen hemen hepsine vurdular ve çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor" dedi.

Tekke, kendilerine yakışmayan bir mağlubiyet aldıklarını belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"90 dakika boyunca taktiksel hataları, birçok şeyi konuşabiliriz ama maçın içerisinde bugün 'iyi oyuncu' diyebileceğimiz kimse olmayınca bu skor ortaya çıktı. Bugün olumlu konuşacağım sadece 3 gol attık. Sakatlık olmasın dedik Savic de sakatlandı. Bu maçta iyi yaptığımız bir şey var diyemem. Tamam, baskı oluşuyor, büyük takımlarda oynamanın baskısı olmayacak mı? Bu baskıyı bu anlarda kaldıramayacaksak işimiz kolay değil. İki oyuncumuzun olmayışıyla takımın düşüşe geçtiği bariz. Hepsi bizim futbolcumuz, her şeyiyle birlikte tekrar ediyoruz. Bazen o maç için tutmayabilir ama 10 kişi tutmuyorsa, ben de burada kendime bakmam lazım. Önümüzde Süper Kupa var, transfer süreci var, planlamalar var, yapılması gerekenler var. Tablo bu. Şunu net söyleyebilirim: Geldiğimiz nokta, beklentilerin üzerinde. Ben de buna katılıyorum. Ama işleri bu şekilde tamamlayamayız. Daha doğru, daha disiplinli ve daha dikkatli olmak zorundayız. Hoca olarak güçlü kalmalıyım. Pes etmek asla yok. Üzücü bir mağlubiyet, hak ettiğimiz 3 puan diyemeyeceğim. Duygu olarak yukarıda olmamız lazımdı. Bize yakışan bir durum değildi. Gençlerbirliği'nin de hakkını yemeyeyim tabii. Bir haftadır bizim çalıştığımız şey baskı ve duran top. Ama maçta bunlar olmadı. Oyuncu olarak bunları kaldıracaksın. Pes etme yok. Saygıyı hak ettik, bu saygıyı kaybetmemek için bu maçları kaybetmemen lazım. Kadro bu. İlk yarıyı böyle kapatmamalıydık. Ben üzgünüm, bunu kabul etmiyorum."