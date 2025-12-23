Gençlerbirliği-Trabzonspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Metin Diyadin, galibiyetin camia adına çok anlamlı olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Diyadin, Trabzonspor'un oyuncu kalitesiyle birlikte oyun ezberi olan bir takım olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çok doğru oynamamız gerekiyordu. Trabzonspor'un ezberlerinden biri ne? Beklerini içeriye doğru koşu yaptırması. Bu da rakip takımları doğal olarak daha çok geri çekiyor. Gençlerbirliği bu üçlü orta sahayla ilk kez oynadı. Tongya daha önce kanat oynuyordu. Biz içeri alarak Trabzonspor'un orta sahasına fiziksel olarak üstünlük sağlayacağımızı düşünüyorduk, nitekim de öyle oldu. Özellikle ikinci bölgede baskı yaparak kazandığımız toplarla da iki kanadımızın da boşa çıkacağını düşünüyorduk. Özellikle kontradan çok fazla şans yakaladık. Oyuncularımın hafta içi çalışmaları emin olun birebir. Bunu da istekli yaptıkları için kendilerini tebrik ediyorum.

Son dört ayda Gençlerbirliği'nin yaşadığı üç başkan, üç hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu. Hem ligdeki konum itibarıyla hem de moral motivasyon olarak camiaya, oyunculara çok güzel bir moral oldu. Onun için bütün oyuncularımı, herkesi tebrik ediyorum. Belki soracaksınız transferler, neler olabilir diye. Şu an için mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken transfer biraz zor görünüyor. 1-2 transfer yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Hem yabancı oyuncu boşalması lazım hem işin ekonomik tarafı var. Ama zaten biz böyle zorlu dönemlerde, feda dönemlerinde geliyoruz. Camiamız için de elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah süreç istediğimiz gibi devam eder ve oyun olarak gerçekten bütün oyuncularımı tebrik ediyorum."

Sezon başında kadro planlamasında hatalar yapıldığını ileri süren Metin Diyadin, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadro planlamasında maddi olarak, oyuncu kalitesi olarak, pozisyon tercihlerinde hatalar var. Örneğin bazı mevkilerde oyuncu sayısı fazla, bazı mevkilerde de alternatifi yok. Süper Lig kadrosunda olmaması gereken bir durum. Bununla birlikte bazı oyunculardan da faydalanma şansımız sıfır. Tabii bu hataları da düzeltmek gerekiyor. O da açıkçası biraz bana kaldı. Kupa maçının ilk yarısında az süre alan oyunculara şans verdik. Eğer oyuna hamle yapmasaydık ikinci yarı dört, beş bile olurduk, mağlup duruma bile düşebilirdik. Onun için Gençlerbirliği formasını giyen her oyuncu mücadele etmek zorundadır. Yeteneği sınırlı olabilir ama mücadele etmek zorundadır. Gençlerbirliği'nde biz bu kültürü almışız. Yaklaşık 35-36 yıldır camianın içindeyiz. Zaman zaman görev yaptık. Gençlerbirliği, varlık peşinde koşan oyuncuların değil, var olma mücadelesi veren oyuncuların kulübü olmak zorundadır. Başka anlamda ekonomi de kaldırmaz, kendi alışkanlıklarının ya da kültürünün dışına çıkmış olur. Bunu başarabilirsem Gençlerbirliği'ne ancak böyle katkı yapabilirim."

Diyadin, duran top dışında akan oyunda da Metehan Mimaroğlu ve Göktan Gürpüz ile net pozisyonlar yakaladıklarının altını çizdi.

Öte yandan basın toplantısına Metin Diyadin'in oğlu Ali Turap'ın da katılması dikkati çekti.