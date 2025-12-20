Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşma için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanda pas organizasyonları ve taktik çalışmaları yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde, dar alanda çeşitli pas organizasyonlarının ardından taktik ağırlıklı çalışan futbolcular, soğuma koşusuyla idmanı tamamladı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak, eski başkanlardan Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleri saha kenarından takip etti.

Antrenmanın ardından bazı taraftarlar, Metin Diyadin'e başarı dileklerinde bulunarak çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
