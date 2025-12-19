Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.

Kupa maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı. Müsabakada kısa süre görev alan ve oynayamayan oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla idmana başladı.

Futbolcular, minyatür kalelerle kurulan dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştıktan sonra 3 takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Antrenman, soğuma koşusu ve bazı oyuncuların gerçekleştirdiği maksimum aerobik hız (MAS) koşularıyla sona erdi.

Öte yandan, 31 yaşına giren Mbaye Niang için antrenmandan önce doğum günü kutlaması yapıldı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması, 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.