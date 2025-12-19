Haberler

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği, 22 Aralık'ta Trabzonspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlara başladı. Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki çalışmalar, oyuncuların fiziksel performansını artırmaya yönelik çeşitli aktivitelerle sürdü. Ayrıca, Mbaye Niang'ın doğum günü kutlaması da yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde yaklaşık olarak 1,5 saat sürdü.

Kupa maçında uzun süre forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı. Müsabakada kısa süre görev alan ve oynayamayan oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla idmana başladı.

Futbolcular, minyatür kalelerle kurulan dar alanda pas organizasyonları üzerine çalıştıktan sonra 3 takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Antrenman, soğuma koşusu ve bazı oyuncuların gerçekleştirdiği maksimum aerobik hız (MAS) koşularıyla sona erdi.

Öte yandan, 31 yaşına giren Mbaye Niang için antrenmandan önce doğum günü kutlaması yapıldı.

Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması, 22 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı

Arbede yaşamışlar! Güllü ve kızının kavga görüntüleri şaşkınlık yarattı
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Polis ekipleri, TBMM önünde eylem yapmak isteyen grubu ablukaya aldı

İş bırakan memurlar TBMM'nin önünde böyle ablukaya aldı
Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra lojmanı boşalttı

Mansur Yavaş mahkemeye gitmişti! Melih Gökçek 6 yıl sonra boşalttı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Hakkında yakalama kararı çıkan Şevval Şahin'den ilk açıklama

Her yerde aranan Şevval Şahin sessizliğini bozdu! Bakın neredeymiş
Son operasyonun en dikkat çeken ismi! Fenomen Gizem Türedi fuhuşla suçlanıyor

Son operasyonun flaş ismi! Güzel fenomene yüz kızartıcı suçlama
Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig ekibinde ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
Soğukkanlı katil! Babayı öldürdü, oğlunu yaraladı

Soğukkanlı katil kamerada! Rahatlığı pes dedirtti
Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı

Gazeteci Levent Gültekin gözaltına alındı
title