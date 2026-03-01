Haberler

Levent Şahin: "Eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok"

Güncelleme:
Gençlerbirliği'nin Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrası konuşan Levent Şahin, takımın iyi oynadığını ancak sonuçlandıramadıklarını belirtti. İstatistiklerin kendi lehlerine olduğunu ama gol atamamanın futbolda belirleyici olduğunu vurguladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, Kayserispor müsabakasının ardından, "İstatistiklere baktığımızda bütün her şey bizden yana ama futbolda şöyle bir gerçek var, eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Levent Şahin, "Birinci devrede hafta içi yaptığımız bütün çalışmaları sağa yansıtan bir takım görüntüsü verdik. Maalesef bireysel hatalar, özellikle geçişlerde, üçüncü bölgede yapacağımız sonuçlandırmalarla ilgili büyük etken oldu, olumsuz anlamda. Çıkışlardaki pas hataları, bireysel olarak söylüyorum, oyunumuzu net bir şekilde etkiledi. İstatistiklere baktığımızda bütün her şey bizden yana ama futbolda şöyle bir gerçek var, eğer top kaleye girmiyorsa bunların hiçbir önemi yok. İki takımın da bulunduğu durum belli, iki takımın da puanı ihtiyacı var. 3 puanı daha çok isteyen taraf bizdik, oyuna başlamadan ve birinci devre için. Oyuncular da kendi mantıklarını kullanıp saha içerisinde kazanamıyorsak kaybetmeyim düşüncesi içerisinde oynadılar. Oyuncuların hepsini tek tek tebrik ediyorum. Kaybedilen 2 puan ama sonuçta baktığımız zaman 1 puan. Geçen haftayı da değerlendirdiğimizde, son hafta yediğimiz gol, bu 1 puan bizim için çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
