Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yollarını ayırdı
Güncelleme:
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Metin Diyadin ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmiştir. Görev yaptığı süre boyunca Gençlerbirliği için göstermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı kendisine teşekkür ederiz. Sayın Diyadin'e bundan sonraki teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

