Gençlerbirliği taraftarları Amed Sportif maçı öncesi 'Yönetim uyuma' dediler.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maça az bir süre kala Ankara ekibinin taraftarları yönetime 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' tezahüratıyla tepki gösterdi.
Gençlerbirliği taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesinde "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maça az bir süre kala Ankara ekibinin taraftarlarının yönetime tepkisi dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarı, "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı