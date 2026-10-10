Haberler

Gençlerbirliği taraftarları Amed Sportif maçı öncesi 'Yönetim uyuma' dediler.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği taraftarları Amed Sportif maçı öncesi 'Yönetim uyuma' dediler.
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maça az bir süre kala Ankara ekibinin taraftarları yönetime 'Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda' tezahüratıyla tepki gösterdi.

Gençlerbirliği taraftarları, Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maç öncesinde "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, evinde Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak. Maça az bir süre kala Ankara ekibinin taraftarlarının yönetime tepkisi dikkat çekti. Gençlerbirliği taraftarı, "Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda" tezahüratı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan Barcelona maçı öncesi olay sözler: Niye hazır olayım?

Ne bu tavırlar İlkay? Galatasaray taraftarı çileden çıktı
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı

Dünya ayağa kalktı ama Trump yine de onayladı
Paşinyan'dan şaşırtan hareket! Paylaşımındaki şarkıya bakın

Paşinyan'dan şaşırtan paylaşım! Türk dünyası yorum yağdırdı
Kayseri'den ayrıldı, açtı ağzını yumdu gözünü: Herkes dolandırıyor

Ekmeğini yediği şehrimize büyük ihanet! Söylediklerine tepki yağıyor
Raporlu ilaç kullanan hastalar için yeni düzenleme geliyor! Eczaneden direkt alınabilecek

Yeni düzenlemeyi bakan duyurdu! Artık eczaneden direkt alınabilecek
Dört dönem bakanlık yapan Ali Naili Erdem, 1 kilo bamya alamadı

1 kilo bamya alamadı! Kim olduğunu öğrenince daha da şaşıracaksınız