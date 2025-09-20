Gençlerbirliği, Süper Lig'deki İlk Galibiyetini Aldı

Stat: Eryaman

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Esat Sancaktar, Murat Altan

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Thalisson, Goutas, Hanousek, Varesanovic (Dk. 46 Dele-Bashiru), Oğulcan Ülgün (Dk. 60 Zuzek), Göktan Gürpüz (Dk. 73 Csoboth), Koita (Dk. 80 Metehan Mimaroğlu), Tongya (Dk. 80 Samed Onur), Niang

ikas Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş (Dk. 89 Mujakic), Kerem Demirbay, Yalçın Kayan (Dk. 73 Emre Akbaba), Halil Akbunar (Dk. 46 Draguş), Seslar, Serdar Gürler (Dk. 73 Ampem), Umut Bozok (Dk. 46 Thiam)

Gol: Dk. 36 Tongya (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 16 Hanousek, Dk. 40 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+1 Pereira (Gençlerbirliği), Dk. 62 Draguş, Dk. 90+6 Thiam (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi.

56. dakikada Tongya'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.

77. dakikada Kerem Demirbay'ın uzaktan çektiği sert şutta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

Gençlerbirliği, Tongya'nın ilk yarıda attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

İlk 5 maçında puan alamayan başkent ekibi, 4 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de bu sezon ilk galibiyetini elde etti. ikas Eyüpspor ise 4 puanda kaldı.

Öte yandan Hüseyin Eroğlu, teknik direktörlük kariyerinde ilk Süper Lig galibiyetini aldı. Eroğlu, Süper Lig'de Samsunpor ve Gençlerbirliği'nin başında daha önce çıktığı toplam 10 maçta (9 mağlubiyet, 1 beraberlik) galibiyet elde edememişti.