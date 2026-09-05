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Gençlerbirliği Trabzonspor'a Konuk Oluyor

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Süper Lig 4. haftasında Gençlerbirliği, yarın Papara Park'ta Trabzonspor ile karşılaşacak. Liderliğe yakın olan başkent ekibi, yeni teknik direktörüyle sahaya çıkacak ev sahibine karşı galibiyet arıyor.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Ligin ilk haftasında başkentte Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Göztepe'yi tek golle mağlup etti.

Üçüncü haftada sahasında Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kalan başkent ekibi, teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde 7 puan alarak 4. haftaya ikinci sırada girdi.

Trabzonspor ise ilk 3 haftada birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 4 puan topladı.

Karadeniz temsilcisinde 3. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Tekke'nin yerine eski teknik direktörlerden Hüseyin Çimşir saha kenarında olacak.

Kaynak: AA
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