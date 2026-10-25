Gençlerbirliği Spor Lisesi, dünya şampiyonasında erkekler ve kızlarda dördüncü oldu

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Gençlerbirliği Spor Lisesi, Çin'de düzenlenen Dünya Liseler Arası Futbol Şampiyonası'nı erkekler ve kızlar kategorilerinde dördüncü sırada tamamladı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunun (ISF) tarafından Suzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi Gençlerbirliği Spor Lisesi temsil etti.

F Grubu'nda Nepal'i 12-0, Şili 1'i 5-1 ve Hong Kong'u 5-0 mağlup eden Gençlerbirliği Spor Lisesi, 22 gol atıp 1 gol yiyerek 9 puanla son 16 turuna lider yükseldi.

Son 16 turunda Bulgaristan 2'yi 4-1 yenen başkent temsilcisi, çeyrek finalde Fransa'yı 2-0 mağlup etti ve yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Hırvatistan'a 3-1 kaybeden Gençlerbirliği Spor Lisesi, üçüncülük maçında Almanya'ya 3-2 mağlup oldu ve şampiyonayı dördüncü bitirdi.

Kızlarda da dördüncülük

Türkiye'yi kızlar kategorisinde de temsil eden Gençlerdbirliği Spor Lisesi, şampiyonada dördüncü oldu.

D Grubu'nda Hindistan ISSO'yu 21-0, İngiltere 1'i 3-0 mağlup eden ve Çin Taipeisi ile 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği Spor Lisesi, 7 puanla ikinci sıradan turu geçmeyi başardı.

Çeyrek finalde B Grubu birincisi Brezilya ile karşılaşan başkent ekibi, normal süresi 1-1 sona eren maçı penaltı atışlarında 5-4 ile kazandı.

Yarı finalde Çin 1'e 4-0 yenilen Türkiye temsilcisi, üçüncülük maçında Kenya ile karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede penaltı atışlarında rakibine 5-4 kaybeden Gençlerbirliği Spor Lisesi, şampiyonada 4'üncülük elde etti.

Kaynak: AA