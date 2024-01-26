Gençlerbirliği Spor Kulübü Serbest Güreşte Kocaeli İl Seçmelerinde Başarılı Oldu

Serbest güreşte Kocaeli il seçmelerine katılan Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, elde ettiği derecelerle kürsüye çıktı. Sporcuların bir sonraki hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğu öğrenildi.

Serbest güreşte Kocaeli il seçmeleri, İzmit Hasan Gemici Spor Salonu'nda yapıldı. Kocaeli U11, U13, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılan seçmelere birçok kulüpten 200'e yakın güreşçi katılırken, müsabaka heyecan ve çekişme içerisinde geçti. Müsabakaya katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün U11 ve U13 yaş sporcuları da önemli derece elde etti. Gençlerbirliği Spor Kulübü sporculardan Selim Kan 52 kilogramda, Ömer Fahri Baştaş 62 kilogramda, Ali Rıza Şeker ise 68 kilogramda üçüncü olarak kürsüye çıktı. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde de Gençlerbirliği Spor kulübü sporcularından Bilal Mavi 65 kilogramda, Yusuf Bağcı 79 kilogramda, Erkan Solmaz 85 kilogramda, Recep Yılmaz 86 kilogramda, Baha Gülmez 92 kilogramda, Efe Duman ise 92 kilogramda üçüncülüğü elde ederek, başarılı oldu.

Gençlerbirliği SK'den yapılan açıklamada, bundan sonraki hedeflerinin grup ve Türkiye şampiyonasına katılarak, dereceler elde etmek olduğu ve bunun için sporcuların sıkı şekilde hazırlanacağı belirtildi. - KOCAELİ