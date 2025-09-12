Haberler

Gençlerbirliği, Rizespor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Rizespor Maçına Hazırlanıyor
Güncelleme:
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda dar alanda pas çalışmaları yapıldı ve taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde dar alanda pas organizasyonları çalışıldı.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, taktik ağırlıklı çalışma ve yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Çaykur Rizespor- Gençlerbirliği karşılaşması, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
