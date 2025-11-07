Haberler

Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i 2-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Maçta Thalisson ve M'Baye Niang gollerine katkı sağlarken, Eldor Shomurodov Başakşehir'in tek golünü atan isim oldu.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Başakşehir'in hızlı atağında Miguel Crespo'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Shomurodov meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

50. dakikada sol kanattan Nuno da Costa'nın ceza sahasına ortasında Shomurodov'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

53. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı penaltıda topun başına gelen M'Baye Niang meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

90+5. dakikada sol kanattan Onur Bulut'un ortasında Davie Selke'nin şutunda savunmadan seken topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Samet Çavuş, Abdullah Uğur Sarı

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Thalisson, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Pedro Pereira, Tom Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün (Metehan Mimaroğlu dk. 76), Göktan Gürpüz (Dilhan Demir dk. 76), Sekou Koita (Samed Onur dk. 67), Franco Tongya (Henry Onyekuru dk. 90+5), M'Baye Niang (Sinan Osmanoğlu dk. 90+5)

Yedekler: Erhan Erentürk, Kevin Csoboth, Matej Hanousek, Aburrahim Dursun, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Volkan Demirel

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Leonardo Duarte, Jerome Opoku, Ömer Ali Şahiner (Olivier Kemen dk. 68), Berat Özdemir (Amine Harit dk. 58), Umut Güneş, Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 77), Miguel Crespo (Davie Selke dk. 68), Nuno da Costa (Jakub Kaluzinski dk. 58), Eldor Shomurodov

Yedekler: Doğan Alemdar, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Festy Ebosele, Ivan Brnic

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Goller: Thalisson (dk. 35), M'Baye Niang (dk. 53 pen.) (Gençlerbirliği), Eldor Shomurodov (dk. 46) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Jerome Opoku, Leonardo Duarte (RAMS Başakşehir), Samed Onur, Pedro Pereira (Gençlerbirliği) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
