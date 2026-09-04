Gençlerbirliği, Portekizli golcü Mendes'i kadrosuna kattı
- Başkent ekibinin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli santrofor, İtalya Serie B'de geçen sezon 33 maçta 4 gol attı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.
Kaynak: AA