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Gençlerbirliği, Portekizli golcü Mendes'i kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Portekizli golcü Mendes'i kadrosuna kattı
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- Başkent ekibinin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Portekizli santrofor, İtalya Serie B'de geçen sezon 33 maçta 4 gol attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İtalya Serie B takımı Modena'nın formasını giyen Portekizli santrfor Pedro Mendes'i transfer etti.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasına göre, 27 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Sporting CP, Almeria, Nacional, Rio Ave, Ascoli ve Modena takımlarında forma giyen Mendes, geçen sezon Serie B'de 33 maçta 4 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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