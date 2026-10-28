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Gençlerbirliği, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunu 15 Kasım'da yapacak

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Gençlerbirliği yönetim kurulu, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılmasını kararlaştırdı. Genel kurul 15 Kasım Pazar, çoğunluk sağlanamazsa 22 Kasım Pazar Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulu yapılması kararı alındı.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, Haydar Arda Çakmak başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunun yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Genel kurulun 15 Kasım Pazar günü, çoğunluk sağlanamaması halinde 22 Kasım Pazar günü Ankara Büyükşehir Belediyesi Kocatepe Kültür Merkezi'nde yapılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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