Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulunda Niyazi Akdaş Yeniden Başkan Seçildi

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda mevcut başkan Niyazi Akdaş, tek aday olarak seçildi ve başkanlığa getirildi. Yapılan genel kurulda tüzük değişikliği yapıldı ve kulübün borcu açıklandı. Akdaş, yeni yönetim kuruluyla birlikte play-off hedeflerine ulaşacaklarını belirtti.

Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulunda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğündeki Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda düzenlenen genel kurula, mevcut başkan Akdaş tek aday olarak girdi.

Kullanılan 178 oyun 167'sini alan Akdaş, tekrar başkanlığa getirildi. 11 oy ise geçersiz sayıldı.

Akdaş başkanlığındaki yeni yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Arif Ölmez, Ayhan Güney, Gaye Derekaya, Gün Emre İçer, İbrahim Ethem Koşar, İsmet Beltan, Kubilay Güvenç, Mehmet Soylu, Muhammed Fatih Gök, Oktay Yüksel, Osman Coşkun, Özgür Durşen, Seçkin Altınel, Servet Ülger, Sezgin Özkan, Sinan Aydın, Şanser Kadooğlu, Tolga Arslan.

Tüzük değişikliği yapıldı

Divan başkanlığını Taner Ünlü'nün yaptığı genel kurulda yönetim ve denetim kurulları ibra edildi.

Olağanüstü genel kurulda 7405 sayılı yasa gereği tüzük tadilatı yapıldı. Oylamaya sunulan kulüp tüzük taslağı, delegeler tarafından kabul edildi.

Genel kurulda ayrıca kulübün borcunun 336 milyon lira olduğu belirtildi.

Akdaş: "Play-off'u garanti görüyorum"

Yeniden başkanlığa seçilen Niyazi Akdaş, yaptığı konuşmasında, genel kurula katılan delegelere destekleri için teşekkür ederek, "Ama bugün üzüldüğümü söylemezsem yapamayacağım. Koca çınarın genel kurulu. 100 yıllık kulübün anayasası olan tüzüğünü 200 kişiyle oyluyoruz. Çok acı." dedi.

Kulübün delege sayısı hakkında bilgi veren Akdaş, "Bizim 2 bin delegemiz vardı, aidatlar ödenmediği için bir kısmını ayırdık. Şu an 1300 delegemiz var, 200 kişi katılıyor. Pazar günü olsaydı 300 kişi olurdu. Ankaragücü ile pazar günü maç oynayacaktık, genel kurulu onun için cumartesiye aldık. Ankaragücü'nün teknik direktörü bir alt ligden takımla hazırlık maçı yapmam deyince pazar günkü maç iptal edildi." diye konuştu.

"2-3 ayda bir seçim yaptığımız için özür diliyorum." diyen Akdaş, şunları kaydetti:

"Yönetime aldığımız arkadaşlarımız, gerekli katkıları vermedi. Dolayısıyla bu kulüp bir kişinin omzunda anca bu kadar gidiyor. Maddi katkılar lazım. Yeni yönetimdeki arkadaşlara şimdiden verecekleri katkılar için teşekkür ediyorum. Bu kulübü play-off'a, hatta ilk 2'ye sokmaya çalışacağımıza emin olabilirsiniz. Play-off'u şahsen garanti görüyorum. Devre arasında belki 2-3 takviye yaparız. Onlarla birlikte hedefimize ulaşacağımıza eminim. Şanlı Gençlerbirliği'ni layık olduğu yere getirmek için arkadaşlarla var gücümüzle çalışacağız. Bu son seçimli genel kurulumuz, inşallah bir daha 3 ayda bir seçim için gelmeyeceğiz. Yalnız aralıkta şirketleşmeyle ilgili genel kurul yapmamız lazım. Bu kulübün kurtuluşu şirketleşmedir. Böyle olursa 1-2 tane daha Niyazi bulmak mümkün değil. O zaman da bu kulüp BAL'a gider."