Üye Girişi
Haberler

Gençlerbirliği'nin Eski Futbolcusu Zeynel Soyuer Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gençlerbirliği'nin Eski Futbolcusu Zeynel Soyuer Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlerbirliği'nin 1959-1971 yılları arasında forma giyen ve 'Rüzgarın oğlu' lakabı ile tanınan Zeynel Soyuer, Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vefat eden Gençlerbirliği'nin eski futbolcularından Zeynel Soyuer'in (85) cenazesi, Ankara'da toprağa verildi.

Gençlerbirliği'nin 1959-1971 yılları arasında 12 yıl boyunca kesintisiz formasını giyen, yine 1972-1974 yılları arasında başkent ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan ve forvet oynadığı maçlardaki hızından dolayı "Rüzgarın oğlu" lakabını alan Soyuer için Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tören düzenlendi.

Törene kulüp başkanı Osman Sungur, yönetim, divan, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri, Gençlerbirliği Eski Futbolcular Derneği üyeleri, altyapı antrenörleri ve futbolcuları, kulüp personeli, taraftarlar ile Soyuer'in ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Sungur, törende yaptığı konuşmada, "Zeynel ağabeyimizin kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Kendisini buradan uğurlamamızın büyük bir önemi var. Çünkü bu tesisler inşa edilirken çok büyük emeklerde bulunanlardan birisidir. Allah rahmet eylesin nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Kocatepe Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zeynel Soyuer'in naaşı Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den 'İsrail Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Bakan Güler'in 'İsrail, Türkiye'ye saldırır mı?' sorusuna verdiği yanıt dikkat çekti

 Yangında 5 evladını kaybeden anne serbest

Yangın faciasında gözaltına alınan anneyle ilgili karar

 DEVA, Gelecek ve Saadet, çatı partisi kuruyor

3 parti, tek çatıda birleşiyor
Bahis operasyonunda tutuklanan 8 fenomenin sosyal medya hesaplarına erişim yasağı

Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlere bir darbe daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Al Hayba dizisi konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Uzak Şehir 1. bölüm tek parça FULL HD izleme linki! Bahar 24. bölüm tek paça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki! Osman Nuri Civelek neden intihar etti, mektubunda ne yazıyor? Yangında ölen 5 çocuk kim, yaşları kaç, annesi babası kim? MasterChef goan fish curry tarifi! En güzel goan fish curry tarifi! Goan fish curry tarifi nasıl yapılır? Goan fish curry için malzemeler! MasterChef baklava tarifi! MasterChef'te Rogan Josh Tarifi! En Güzel Rogan Josh Nasıl Yapılır? MasterChef biryani tarifi! En güzel biryani tarifi! Biryani tarifi nasıl yapılır? Biryani için malzemeler! Ahmet Necdet Sezer'in torunu kim, Sabiha Sezer Kısacıkoğlu ne yaptı? Amedspor Başkanı kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.