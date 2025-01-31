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Gençlerbirliği'nden Newcastle'a Transfer Yolda

Gençlerbirliği'nden Newcastle'a Transfer Yolda
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Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, 18 yaşındaki Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferinin resmi imzaya kaldığını açıkladı. Düzgün, genç futbolcunun bu transferle büyük bir başarıya imza atacağını vurguladı.

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız'ın, İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'a transferinde işin resmi imzaya kaldığını belirterek, "Herhangi bir sürpriz olmadığı sürece genç futbolcumuz İngiltere yolcusu." dedi.

Ali Ekber Düzgün, AA muhabirine, Baran Yıldız için Newcastle United Kulübü ile yapılan transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Baran'ın transferinde iş resmi imzaya kaldı. Henüz resmen sonuçlanmadı. Ama herhangi bir sürpriz olmadığı sürece genç futbolcumuz İngiltere yolcusu." ifadelerini kullanan Düzgün, şöyle devam etti:

"Altyapı düzeyinden bir Premier Lig takımı kadrosuna transfer olması futbolcumuz için büyük başarı. Umarım yeni takımında kadro şansı bulur. Çünkü o kadroya girdiği sürece Gençlerbirliği'nin de bu transferden elde edeceği kazanç artacak. Bir sonraki satışından da kulübümüzün bir payı var. Umut ediyorum ki Baran da Arda Güler örneğinde olduğu gibi kariyerinde ilerlerken onu yetiştiren kulübe yeni kazançlar sağlar."

"Beştepe'den daha çok yıldızlar çıkar"

Ancak bu transferlerden dersler çıkarmaları gerektiğini dile getiren Düzgün, şunları kaydetti:

"Hem Arda Güler hem de Baran Yıldız örnekleri üzerinden altyapıya yaklaşımımızı yeniden değerlendirmeliyiz. Artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bir futbolcunun bu düzeyleri görmesi için bırakın A takımı bazen U19'da oynamasına bile gerek kalmıyor. İyi bir scout sistemine veya menajerlik networküne sahip Avrupa kulüpleri, ekonomik güçlerini kullanarak düzeni kendi avantajlarına yeniden inşa ediyor. Gençlerbirliği'nin karakterini oluşturan unsurlardan biri yetiştirmektir. Bu kimliğimiz hala güçlü. Ama 5-6 milyonluk bir şehirde daha fazlasını yapabilmeliyiz. Baran Yıldız'ın Newcastle'a gitmesi şunu gösteriyor; İngiltere'nin bir gözü de burada, Beştepe'de. Ankara'daki gençlerimizin bunu duyması önemli. Beştepe'den daha çok Baranlar, daha çok yıldızlar çıkar."

Arda Güler Real Madrid'e, Mert Çetin Roma'ya gitmişti

2 Ocak 2007 doğumlu Baran Yıldız, bu sezon başkent ekibinin 17 ve 19 yaş altı takımlarında toplam 15 maça çıktı. İngiltere yolcusu Baran, A takımla bazı antrenmanlarda da yer aldı.

Kırmızı-siyahlı ekibin altyapısında yetişen futbolculardan Arda Güler, önce Fenerbahçe'ye sonra İspanya'nın Real Madrid ekibine, Yıldırım Mert Çetin de İtalya'nın Roma takımına transfer olmuştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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