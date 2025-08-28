Gençlerbirliği'nden Fenerbahçe Maçı İçin İddialı Açıklamalar

Gençlerbirliği oyuncuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları maçı değerlendirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlı takımın oyuncuları Zan Zuzek ve Göktan Gürpüz, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Slovenyalı futbolcu Zan Zuzek, ligde bu hafta karşılaşacakları Fenerbahçe'nin güçlü bir takım olduğunu belirterek, "Güçlü bir rakibe karşı taraftarlarımızın önünde oynayacağız. Bu maçın gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım son 3 maçtan daha iyi bir performans ortaya koyup iyi bir maç çıkartırız." dedi.

Ligin geride kalan bölümündeki maçlarda kalelerini gole kapatamadıklarını aktaran Zuzek, "Üç maçta 5 gol bence fazla. Yemememiz gereken goller var. Genele baktığımızda eksik oyuncularımız var, gelmesini beklediğimiz oyuncularımız var, sakat oyuncularımız ve geç gelen oyuncularımız var. Tabii ki maç içerisinde konsantrasyonumuzun yüksek olması ve bu golleri yemememiz lazım. Eğer bu golleri yediysek de bu gollerden ders çıkartıp bir sonraki maçta daha iyi konsantre olmamız lazım. Bundan sonra umarım gol yemeyiz ve maçlardan ya galibiyet ya da beraberlikle ayrılırız." diye konuştu.

Zuzek, son iki maçta normal mevkisinde oynamamasına ilişkin, "Şu anda hem gelmeyen hem eksik ve sakatlığı devam eden oyuncularımız var. Bu durumdan dolayı hocamız benim pozisyonum için bir konuşma yaptı. Daha önce de oynadığımdan stoper mevkisinde oynayabileceğimi söyledim. Zaten takımın menfaatine nerede olursa oynarım. Umarım bu maçta da iyi bir performans çıkartırım ve artık iyi bir skor alırız." ifadelerini kullandı.

Maçların son dakikalarında yenilen gollerin nedenine yönelik soru üzerine Zuzek, "Bahane bulmayı doğru bulmuyorum. Son 10 dakikalarda daha iyi konsantre olmamız gerekiyor. Hem Antalyaspor hem de Gaziantep FK maçında iyi bir mücadele verdik. Bu iki maçta da en az bir puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bunu çözmemiz lazım, bundan sonraki maçlarda bunun olmaması için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Göktan Gürpüz: "Son maç hariç iki maçta iyiydik"

Gençlerbirliği'nin Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz de Fenerbahçe maçının zor olacağını bilerek hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "İyi hazırlanıyoruz, maç günü umarım sahada elimizden gelenin en iyisini yaparız. Son maçımız hariç diğer iki maçta kötü bir performans ortaya koyduğumuzu düşünmüyorum. Eksikliklerimiz var bunu kabul ediyorum ama bunları her maç gidermemiz gerekiyor. Bu eksiklikleri giderirsek bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Bireysel olarak elinden gelenin en iyisini sahada yaptığını aktaran Göktan Gürpüz, "Daha iyi ve etkili olabilirim, bunun için uğraşacağım." dedi.

Genç futbolcu, kariyer planıyla ilgili de "Her futbolcu büyük takımlarda olmak ister ancak benim şu anda hedefim Gençlerbirliği'ne faydalı olabilmek. Şu anda tek odak noktam Gençlerbirliği'nin başarısı." değerlendirmesinde bulundu.