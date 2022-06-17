Yılmaz Vural'dan çok konuşulacak sözler: Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır

Futbol severlerin sevgisini kazanan usta teknik adam Yılmaz Vural Haberler.com'un konuğu oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun sorduğu sorulara içtenlikle yanıt veren tecrübeli hoca gündem yaratacak ifadeler kullandı.

"GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AYRILMAMIN SEBEBLERİNDEN BİRİ ÜMİT KARAN'DIR"

Yılmaz Vural, eski Galatasaraylı yıldız futbolcu Ümit Karan ile bağlantılı olarak yaşadığı olayı Haberler.com'a anlattı. Tecrübeli hoca Ümit Karan'ı Türk futboluna kazandıran ismin kendisi olduğunu belirterek: "Mesela Ümit Karan'ın Almanya'dan gelmesi, Türkiye'de oynaması, onu ilk oynatan benim. 17-18 yaşlarında Gençlerbirliği'ne geldi. Onun Türkiye futbol pazarına çıkmasının sebebi benim. Gurur duydum. Gençlerbirliği'nden ayrılmamın sebeplerinden biri de Ümit Karan'dır. Allah rahmet eylesin kulüp başkanı İlhan Cavcav, ben Ümit'i oynatıyorum diye çok bozuluyordu bu duruma. Çünkü ciddi paralara Polonyalı bir oyuncu almıştık ama ben amatör bir takımdan gelmiş gencecik bir çocuğu oynattım" ifadelerini kullandı.

"ÜMİT UNUTMA BENİ"

Yılmaz Vural anlattığı bu çarpıcı hikayenin devamında: "Ümit'in babası o dönem benden rica etti, sözleşmesinin de iyileştirilmesini sağladım. Ümit, unutma beni" diyerek herkesi güldürdü.