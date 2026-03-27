Gençlerbirliği'nden TSYD Ankara'ya ziyaret

Gençlerbirliği Spor Kulübü Genel Sekreter Hakan Kaynar ve yeni basın sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'ni ziyaret etti.

TSYD Ankara Şube Başkanı Murat Tarhan ve yönetim kurulu üyesi Erkan Tiryaki tarafından dernek binasında karşılanan Gençlerbirliği yöneticileri, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gençlerbirliği Genel Sekreteri Hakan Kaynar basın sözcülüğü görevinde değişime gittiklerini belirterek "Kulübümüz için önemli basın sözcülüğü görevinde değişiklik oldu. Mehmet Şanal iş yoğunluğu nedeniyle görevi bıraktı. Başkanımız Arda Çakmak ve yönetim kurulumuzun kararıyla Ertuğrul Beray Ardıç, bu göreve getirildi." dedi.

Ardıç'ın genç ve kulübü yakından tanıyan biri olduğunu vurgulayan Kaynar, "Beray Ardıç 25 yaşında, kulübü yıllardır yakından takip eden bir taraftar. Ankara'da doğup büyümüş, bu şehrin çocuğu. Bu camiaya genç yaşta dahil olması, Gençlerbirliği'nin geleceği adına bana güven veriyor." diye konuştu.

Basın sözcüsü Ertuğrul Beray Ardıç, göreve geliş sürecine değinerek "Hakan hocamın sözleri beni çok mutlu etti. Bu kulübün içinde büyüdüm diyebilirim. Gençliğimi tribünde ve camianın içinde geçirdim. Zor bir görev olduğunu biliyoruz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı yönetime ilişkin soruya Ardıç, "Evet zor bir görev ama biz buna risk olarak bakmadık. Camiamızın bize ihtiyacı var diye baktık. Takım içinde personelinden futbolcusuna büyük kenetlenme var. Tek amacımız sezonu sağ salim bitirmek. Buna inanıyoruz." yanıtını verdi.

Taraftara mesajı sorulan Ardıç, "Ligin boyu kısa. Bu süreçte camianın birlikte olması çok önemli. Sonrasında ne konuşulacaksa o zaman konuşulur." değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Kaynar ise teknik heyet ve takımın durumuna ilişkin şunları söyledi:

"Volkan hocamız geldikten sonra özellikle fiziksel performans konusunda eksikler gördü ve milli arayı kampla değerlendirmek istedi. Saha dışındaki iletişim çok olumlu. Bunun sahaya da yansıyacağına eminim. Türkiye Kupası'nda çeyrek final oynayan, ligde mücadelesini sürdüren bir Gençlerbirliği var. Daha iyi günler yaşayacağımıza inanıyorum."

Arda Güler ve altyapı vurgusu

Toplantıda kırmızı-siyahlı kulübün altyapısında yetişen milli futbolcu Arda Güler de gündeme geldi.

Ardıç, "Arda Güler çok özel bir oyuncu. Onun gibi bir oyuncunun gelmesi çok zor. Her izlediğimizde gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynar da kırmızı-siyahlı kulübün altyapısına dikkati çekerek "Bu bir ezber cümle değil. Altyapıdan gerçekten pırlanta gibi oyuncular geliyor. 19 yaş altı takımımız üst üste galibiyetler alıyor, 15 yaş altı takımımız şampiyon oldu. Aşağıdan yukarıya ciddi potansiyel var." ifadelerini kullandı.

Eleştirilere ilişkin soruyu da yanıtlayan Ardıç, "Eleştiri her zaman olacaktır. Daha önce bu eleştirileri yapanlardan biri de bendim. Taraftar eleştirisini anlıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama gelen eleştirilere cevap verebilecek şekilde de çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.