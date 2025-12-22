Haberler

Metin Diyadin: "Bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu"

Metin Diyadin: 'Bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'u 4-3 yendikleri maç sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, galibiyetin camia için büyük önem taşıdığını belirtti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor müsabakasının ardından, " Gençlerbirliği'nin yaşadığı, son 4 aydaki 3 başkan ve 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Gençlerbirliği'nin yaşadığı son 4 aydaki 3 başkan ve 3 hoca değişikliğinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla beraber bu galibiyet camia adına çok anlamlı ve güzel oldu. Hem ligdeki konum itibariyle hem de moral motivasyonu olarak hem camiaya hem oyunculara çok güzel bir moral oldu. Onun için bütün oyuncularımı ve herkesi tebrik ediyorum. Şu an için emin olun mevcut bütçeyi yönetmek bile zorken transfer biraz zor görünüyor. İki tane transfer yapabilsek çok iyi olur ama o da zor görünüyor. Hem yabancı oyuncu boşalması lazım hem de işin ekonomik tarafı var. Ama zaten biz zaten böyle zorlu dönemlerden, feda dönemlerinden geliyoruz. Camiamız için de elimizden geleni hep beraber oyuncularla birlikte yapacağız. İnşallah süreç istediğimiz gibi devam eder. Ama oyun olarak gerçekten bütün oyuncularımı tebrik ediyorum" ifaderini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Barış Boyun davasında duruşma salonu karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyelerle saldırdı

Barış Boyun davası karıştı! Sanıklar jandarmaya sandalyeyle saldırdı
Defne Samyeli, uyuşturucu partisi iddialarına yanıt verdi

Defne Samyeli'den "Kasım Garipoğlu" iddiasına yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Büyük sürpriz! RAMS Başakşehir'de ayrılık açıklandı

Galibiyet sonrası ayrılık açıklandı! Yıldız isme veda
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
title