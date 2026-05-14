Gençlerbirliği'nden geçici transfer yasağına ilişkin kamuoyu açıklaması

Gençlerbirliği, eski futbolcusu Daniel Popa ile yapılan sözleşme fesih protokolünde 50 bin euroluk taksitin 7 gün gecikmeyle ödenmesi nedeniyle FIFA tarafından geçici transfer yasağı cezası aldığını açıkladı.

Gençlerbirliği Spor Kulübü, eski futbolcularından Daniel Popa ile yapılan sözleşme fesih protokolü sürecinde yaşanan teknik bir gecikme ve buna bağlı olarak gelişen geçici transfer yasağına ilişkin resmi bir bilgilendirme yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 07 Şubat 2025 tarihinde eski Başkan Osman Sungur ve eski Genel Sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan profesyonel futbolcu sözleşmesinin, 10 Eylül 2025 tarihinde karşılıklı mutabakatla sonlandırıldığı hatırlatıldı. Bu fesih protokolü çerçevesinde futbolcuya toplam 250 bin euro ödenmesi kararlaştırılırken ödeme takviminin 200 bin euroluk kısmının 10 Eylül 2025 tarihinde, kalan 50 bin euroluk kısmının ise 10 Ekim 2025 tarihinde kapatılması hususunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Ödeme sürecine dair detayların paylaşıldığı açıklamada, 200 bin euroluk ilk taksitin belirtilen tarihte sorunsuz şekilde yatırıldığı, ancak 50 bin euroluk ikinci taksitin 10 Ekim 2025 yerine gecikmelerden doğabilecek olumsuz sonuçlar (günlük faizler, disiplin cezaları vb.) göz önünde bulundurularak yedi günlük bir gecikmeyle 17 Ekim 2025 tarihinde ödendiği bilgisi verildi. Kulüp yönetimi, eski Başkan Osman Sungur ve eski Genel Sekreter Taner Ünlü tarafından imzalanan söz konusu protokolde yer alan ve en küçük bir gecikmede dahi kulübü ağır cezai şartlarla karşı karşıya bırakan maddelerin altını çizerek, bu bir haftalık aksama nedeniyle futbolcunun FIFA'ya başvurduğunu belirtti. FIFA nezdinde yürütülen dava neticesinde, kulübün protokolde yer alan cezai şartlar uyarınca 25 bin euro ödemesine hükmedildiği ve bu bedele istinaden uygulanan geçici transfer yasağı kararının 14 Mayıs tarihinde TFF aracılığıyla kulübe tebliğ edildiği bildirildi.

Karara bağlanan bu meblağın kulüp tarafından ödenmesiyle birlikte, söz konusu transfer yasağının ivedilikle kaldırılacağı vurgulandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

