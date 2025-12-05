Gençlerbirliği'nde Mehmet Kaya ve Çağrı Çetin başkanlık için yarışacak

GENÇLERBİRLİĞİ'nde yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Mehmet Kaya ile Gençlerbirliği kongre üyesi Çağrı Çetin başkanlık için yarışacak.

Gençlerbirliği Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yarın gerçekleştirilecek. Kongre, çoğunluk şartı aranmadan ATO Congresium Zelve Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Kırmızı-siyahlı kulüpte süreç, 7 Ekim'de kulüp başkanı Osman Sungur'un sağlık sorunları ve kişisel nedenlerini gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıklamasıyla başlamıştı. Yönetim kurulu ise 8 Ekim'de gerçekleştirdiği toplantıda Mehmet Kaya'yı oy birliğiyle başkanlık görevine getirmişti. Bu gelişmenin ardından bazı üyeler, sürecin 'şeffaf yürütülmediği' gerekçesiyle olağanüstü genel kurul talebiyle imza toplamış, bu tepkinin arından kulüp yönetimi, 13 Kasım'da sosyal medya hesapları üzerinden genel kurul çağrısını duyurmuştu. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan ilk toplantıda yeterli katılım sağlanamadığı için seçim yapılamamış, 2'nci toplantının ise 6 Aralık tarihinde ATO Congresium Zelve Salonu'na taşındığı açıklanmıştı.

'MEHMET KAYA VE ÇAĞRI ÇETİN YARIŞACAK'

Yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevine getirilen Mehmet Kaya, yarınki kongrede yeniden başkanlık için yarışacak. Kaya, kulübün ekonomik yapısının güçlendirilmesi noktasında; yeniden başkan seçilmesi durumunda 400 milyon TL'ye yakın bir paranın kulübün kasasına gireceği vaadinde bulunmuştu. Mehmet Kaya ile başkanlık için yarışacak diğer isim ise Gençlerbirliği kongre üyesi Çağrı Çetin oldu. Çetin, 2 ay önce toplanan imzalara rağmen hala resmi olarak kongre kararı alınmadığı için ve bu süre zarfında kulübe yeni üyelik yapıldığı için Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne tedbir talepli dava açmıştı. Bunun üzerine Başkent ekibi ise 13 Kasım'da sosyal medya hesapları üzerinden genel kurul çağrısını duyurmuştu.

ÇETİN: BAŞKANLIĞA ADAY OLDUĞUMU BÜYÜK BİR HEYECANLA İLAN EDİYORUM

Çağrı Çetin yarın gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurarak şunları kaydetti:

"Kırmızı-siyahın tutkusunu yüreğinde taşıyan büyük camia! Bugün sizlere yalnızca bir açıklama değil; bir yeniden doğuş çağrısı, bir birlik olma zamanı ve Gençlerbirliği'nin küllerinden yeniden yükselmesi için atılan kararlı bir adımla sesleniyorum. Gençlerbirliği, tarihi boyunca pes etmeyenlerin, dik duranların, doğru bildiğinden şaşmayanların kulübü oldu. ve şimdi, bu büyük mirası geleceğe taşımak için yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da Başkanlığa aday olduğumu büyük bir kararlılık ve heyecanla ilan ediyorum! Bugün sadece bir adaylık açıklamıyoruz. Bugün bir yürüyüş başlatıyoruz! Bu yürüyüş; 'Kulübümüzü çağın gereklerine uygun hale getirecek Tüzüğün Güncellenmesiyle, Her kararın ortak akılla alındığı Şeffaf ve Katılımcı Yönetim Modeliyle, Tüm gelir-giderin açıkça paylaşıldığı Mali Şeffaflıkla, Dünü unutmayan, yarını planlayan Kurumsal Hafıza ve sağlıklı planlamayla, Adaletin temel alındığı Liyakate Dayalı Üyelik Sistemiyle, Kulübün sesini güçlendiren Profesyonel İletişim Yönetimiyle büyüyecek ve güçlenecektir.' Gençlerbirliği, Ankara'nın vicdanıdır. Bu kulüp: parayla ölçülmeyen bir karakterin, bir duruşun, bir sevdanın adıdır. Gençlerbirliği'ni yeniden ait olduğu yere, yeniden dimdik ayakta duran, yeniden gurur duyulan bir kulüp haline getirmek için sorumluluk almaya hazırım! Bugün kırmızı-siyah yüreklere düşen bu kıvılcım, yarın bu camiayı ayağa kaldıracak büyük ateş olacak. Birlik olursak yapamayacağımız hiçbir şey yok! Haydi Gençlerbirliği ailesi, Güçlenme zamanı! Ayağa kalkma zamanı! Birlikte yeniden doğma zamanı! Saygı, sevgi ve büyük bir heyecanla... Çağrı ÇetinGençlerbirliği Başkan Adayı"