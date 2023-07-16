- Gençlerbirliği'nde Niyazi Akdaş yeniden başkanlığa seçildi

ANKARA - Gençlerbirliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Niyazi Akdaş seçildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleşen Gençlerbirliği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçime mevcut başkan Niyazi Akdaş, Zeki Celasun ve Serkan Aydın aday olarak girdi. 355 delegenin katıldığı seçimde, 345 oy kullanıldı. 345 oyun 221'ini Niyazi Akdaş, 69'unu Serkan Aydın ve 51'i Zeki Celasun aldı.

Divan üyelerinin seçilmesiyle başlayan genel kurulda Niyazi Akdaş yönetimine ait faaliyet, mali denetim raporları ve 2023-2025 yılları arası tahmini bütçe ayrı ayrı oylanarak oy çokluğuyla ibra edildi.

Akdaş'ın yönetim kurulu asil listesinde ise şu isimler yer aldı:

"Cenk Aktaş, Sinan Aydın, Çoşkun Balkan, İsmet Baltan, Özgür Durşen, Cengiz Fırat, İsmail Geliş, Çoşkun Gencan, Ayhan Güney, Şansser Kadooğlu, Mustafa Koçak, Kubilay Güvenç, Kenan Memiş, Kaan Özer, Sezgin Özkan, Arda Yalı, Ahmet Yılmaz, Oktay Yüksel."

"Vergi ve banka borcu hariç kulübün 45-50 milyon lira borcu var"

Genel kurulda konuşan Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş, kulübün mali yapısının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kulübün mali yapısını daha iyi bir duruma getirebilmek lazım. Maalesef bu iki yılda aldığımız borç ve kur artışlarıyla buna muvaffak olamadık. Şahıs alacaklarını çıkardığınız zaman şu anda vergi ve banka borcu hariç kulübün 45-50 milyon lira borcu var ki vergi borcu 120 ay yayıldı. Ayda 600 bin lira ödenecek. Ben aldığımda 130 milyon lira borcu vardı. Euro da 10 liraydı, şimdi 30 lirayı buldu. Önceliğimiz bir kere altyapı. Bu kulübün kurtuluşunun altyapıdan olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Burada birçok Arda Güler'imiz var"

Bugüne kadar yönetim olarak 23 tane transfer yaptıklarını dile getiren Akdaş, "Bunun bir tanesi bedavaydı. Diğer 7 tanesini altyapıya yapılan 2-3 milyonluk transferlerdi. Altyapı bu transferler sayesinde kuvvetlendi ve dereceleri girdiler. İnşallah seneye daha iyi neticeler alacaklar. Burada birçok Arda Güler'imiz var. Bu kulübün istikbali karanlık değil aydınlık. Nurlu ufuklar yakın. En geç 2 sene içerisinde buradan dünya kadar Arda Güler çıkar. Karamsar olmaya gerek yok. Şu günlerde sıkıntılıyız. Bugünlerde el birliği içinde olmamız lazım. Maalesef onu da yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl açılacak olan Gençlerbirliği Spor Anadolu Lisesi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Akdaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakmayın spor lisesi diyor ama biz onu futbol lisesi olarak açacağız. Bu futbol okulumuzdan nice yeni Arda'lar çıkaracağız. Göreceksiniz bu futbol okulu çok başarılı bir eğitim verecek ve seçme futbolcular alacağız buraya."