Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 197 futbolcu PFDK'ya sevk edilirken; PFDK'ya sevk edilen oyuncular arasında Metin Diyadin'in oğlu Mustafa Bilge Diyadin de yer aldı. Metin Diyadin, Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için düşünülüyordu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun profesyonel liglere yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı bahis soruşturması, Gençlerbirliği'nde teknik adam arayışlarının tam ortasında büyük bir sarsıntıya neden oldu. Yeni başkanını seçen ve teknik direktör değişikliği yaşayan kırmızı-siyahlı kulüp, gözünü Metin Diyadin'e çevirmişken Diyadin cephesinden gelen bir gelişme Ankara ekibinde dengeleri sarstı.

YÖNETİM DEĞİŞTİ, VOLKAN DEMİREL İSTİFA ETTİ

Gençlerbirliği'nde gerçekleştirilen kongrede sürpriz bir sonuç çıktı ve kulübün yeni başkanı Arda Çakmak oldu. Başkanlık koltuğuna oturulmasının hemen ardından teknik direktör Volkan Demirel, görevinden istifa ederek kulüpten ayrıldı. Yeni yönetim vakit kaybetmeden takımın başına geçecek ismi belirlemek için harekete geçti.

METİN DİYADİN'LE GÖRÜŞME

Yönetimin ilk temas kurduğu isimlerden biri, Gençlerbirliği'ni yakından tanıyan deneyimli teknik adam Metin Diyadin oldu. Kulüp yetkilileri, Diyadin ile bir toplantı yaparak anlaşma zemini aradı. Ancak görüşmeler devam ederken Diyadin ailesiyle ilgili beklenmedik bir haber gündeme oturdu.

DİYADİN'İN OĞLU PFDK LİSTESİNDE

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında açıkladığı listede, 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Bu isimler arasında Metin Diyadin'in oğlu Mustafa Bilge Diyadin de yer aldı.

Gençlerbirliği Akademisi'nden yetişen ve daha sonra kariyerine devam etmek üzere ABD'ye giden genç futbolcu, 2024 yılında Amerika'da 18 maçta forma giymişti. AltLigler'in haberine göre Mustafa Bilge Diyadin son olarak Hacettepe ile anlaşmaya vardı.

KIRMIZI-SİYAHLILARDA SÜREÇ MERCEK ALTINDA

Bu gelişme, Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktör planlamalarını doğrudan etkilemese de kulüp içinde dikkatle takip ediliyor. Başkan Arda Çakmak ve ekibinin, Diyadin ile yapılacak anlaşmanın seyrini bu durumun nasıl etkileyeceğini değerlendirdiği öğrenildi.Bahis soruşturması kapsamında PFDK süreci başlarken, Gençlerbirliği'nin teknik direktör tercihinde nasıl bir yol izleyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

