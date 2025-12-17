Haberler

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği Kulübü, altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran brandaların kaldırıldığını ve yeni yönetimin kulüp dinamiklerine sahip çıkarak önemli adımlar attığını duyurdu. Altyapı futbolcularının A takım antrenmanlarını izleme imkanıtanındı.

Gençlerbirliği Kulübü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran brandaların kaldırıldığını belirtti.

Kulübün açıklamasında 6 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı hatırlatılarak, "Genel kurul sürecinin ardından adeta ateşten gömleği sırtına alan, kulübün dinamiklerini bilen, köklerine sahip çıkarak camianın güvenini kazanmış isimlerden oluşan yeni yönetim, Gençlerbirliği ruhuna yeniden hayat vermeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli bahaneler üretilip yıldırılarak iş akdi sonlandırılan başkent ekibinin emektarlarının, yeniden Gençlerbirliği çatısı altında toplanmasının ardından yeni yönetimin diğer icraatlarından birisi de altyapı ve A takım antrenman sahasının arasındaki brandaları ivedi bir şekilde kaldırmak oldu. Geçtiğimiz sezon, altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran 5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık olarak 50 metre genişliğindeki tel örgüler, brandalarla kapatılarak antrenmanların izlenmesi engellenmişti. Teller üzerindeki brandaların sökülmesiyle Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde yetişen birçok altyapı oyuncusunun hayallerini süsleyen A takım antrenmanlarını izlemek ve örnek aldıkları futbolcu ağabeylerini yakından görmenin önündeki engel de kalkmış oldu."

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Şişli'de otomobil yayaların arasına daldı: 2 ölü, 6 yaralı

Otomobil yayaların arasına daldı: Ölü ve yaralılar var
Yunanistan, İsrail füzelerini konuşlandırdı: Türkiye birinci tehdit

Türkiye'ye karşı İsrail füzelerini konuşlandırdılar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
Serdal Adalı rakam verdi: O parayı veren Rafa Silva'yı alır

Başkan rakam verdi: O parayı veren her takım Rafa Silva'yı alır
Birçok evde kullanılan temizlik ürünün satışı yasaklandı, toplatılıyor

Hanımların tercihiydi! Satışı yasaklandı, tek tek toplatılıyor
Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz

Direksiyon sınavında kurs aracı TOGG ile çarpıştı, sonuç inanılmaz
Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor

Vakalar pik yaptı! İki haftada ortaya çıkıyor, 3 yıl kadar sürüyor
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı

İştahsız kedisini veterinere götüren çift hayatının şokunu yaşadı
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Inter'e Dumfries'ten kötü haber

Taraftarları yıkan haber! 3 ay sahalardan uzak kalacak
Adli emanet soyguncusu Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı

Tarihi soygun sonrası firar eden çift için harekete geçildi
Kızı ile torununu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kızı ile torununu öldüren caniye ceza yağdı
Estetiklerle bambaşka biri oldu! Yazgül, göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti

Bambaşka biri oldu! Göğüs dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
title