Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde brandalar kaldırıldı

Gençlerbirliği Kulübü, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran brandaların kaldırıldığını belirtti.

Kulübün açıklamasında 6 Aralık'ta olağanüstü seçimli genel kurulun yapıldığı hatırlatılarak, "Genel kurul sürecinin ardından adeta ateşten gömleği sırtına alan, kulübün dinamiklerini bilen, köklerine sahip çıkarak camianın güvenini kazanmış isimlerden oluşan yeni yönetim, Gençlerbirliği ruhuna yeniden hayat vermeye devam ediyor." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli bahaneler üretilip yıldırılarak iş akdi sonlandırılan başkent ekibinin emektarlarının, yeniden Gençlerbirliği çatısı altında toplanmasının ardından yeni yönetimin diğer icraatlarından birisi de altyapı ve A takım antrenman sahasının arasındaki brandaları ivedi bir şekilde kaldırmak oldu. Geçtiğimiz sezon, altyapı ile A takım antrenman sahasını ayıran 5 metre yüksekliğinde ve yaklaşık olarak 50 metre genişliğindeki tel örgüler, brandalarla kapatılarak antrenmanların izlenmesi engellenmişti. Teller üzerindeki brandaların sökülmesiyle Gençlerbirliği Futbol Akademisi'nde yetişen birçok altyapı oyuncusunun hayallerini süsleyen A takım antrenmanlarını izlemek ve örnek aldıkları futbolcu ağabeylerini yakından görmenin önündeki engel de kalkmış oldu."